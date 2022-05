Sok ember irtózik a csúszómászóktól, így nem meglepő, ha találkozik velük, akkor a szívéhez kap. Az elmúlt időszakban többször kértek segítséget kígyóbefogás miatt a Baranya Speciális Mentők Egyesülettől. Két esetben Pécsen, és egy esetben pedig Harkányban kellett segíteniük.

– Nagy nehezen ért el minket az a pécsi férfi, aki kocsijával tartott haza a Vadász utcába. A sofőr arra lett figyelmes a 48-as térnél, hogy a szélvédő másik oldalán egy kígyó néz vele fakasszemet – mesélt a történetről Viola Tankréd a Baranya Speciális Mentők Egyesülettől. – Elmondhatom, a férfi nem rajongott a kígyókért. Még hazavezetett, majd hívta a tudakozót, a 112-est, de sehol nem tudtak tanácsot adni, ki segíthet. Egy véletlennek köszönhetően ért el minket – tette hozzá.

Az egyesület a helyszínre ment, és kis szerelés után kiemelték a kocsiból a kígyót, ami egy erdei sikló volt. Az eset után a Hősök teréről kaptak jelzést, hogy egy óriási, közel háromméteres kígyó van az egyik lakásban. Mikor kiértek egy rémült nő állt a ház előtt. Amint beléptek a házba, kisebb kutakodás után megtalálták a „félelmetes” jószágot.

– Az óriáskígyó kicsit összement, 80 centis erdei sikló volt – mosolyogva tette hozzá Viola Tankréd , aki hozzátette, sokszor van, hogy jóval nagyobbnak látják félelmünkben az állatot, mint amilyen valójában.

Ébredeznek a csúszómászók

A kígyók tavasszal ébrednek fel, és kezdik el a táplálékot keresni. Sokszor van, hogy a hideg elől a házakba húzódnak, illetve az autók felmelegedett motorja is csábítja őket. Ha félünk a csúszómászóktól, és nem merjük megfogni, érdemes erre szakosodott szakembereket hívni. Az országban több is van, vagy a Baranya Speciális Mentők Egyesületet is meg lehet keresni. Viola Tankréd lapunknak azt is elmondta, hogy a legnagyobb kígyó amit befogott az egy közel másfél méteres volt. Egy szaporcai ház udvarán fogta be, nem kis riadalmat követően. A baranyai egyesületet évente 10-20 kígyóbefogás miatt hívják, de sokszor darázsveszély miatt is riasztják őket.