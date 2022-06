Még az Európa Kulturális Fővárosa program évében, 2010-ben voltak olyan súlyos esőzések, amelyek után a szakemberek javaslatai alapján több védelmi intézkedést, fejlesztést is elindítottak megyeszerte. Így készült el a Baranya-csatornán az új záportározó, indult el Pécsen a Pécsi-víz rendezése, vagy éppen a mélyebben fekvő területek csatornáinak korszerűsítése. Az előző pécsi városvezetés kevésbé látványos, a facebookozó politikusok számára nem annyira lényeges, de a való életben annál fontosabb programokat indított el, aminek részeként zajlik jelenleg is a Veress Endre utcában az egyik a főgyűjtő csapadékvíz-csatornával kapcsolatos munka. Ezt a baloldal még nem tudta leállítani, azonban másik, hasonló programokat igen.

A szocialista–DK–LMP–Jobbik irányítású városvezetés ugyanis pár hete három főgyűjtő és a Meszes-patak rendbetétele kapcsán is megszüntette a már megkötött vállalkozói szerződéseket – állítólagosan – pénzhiányra, áremelkedésre hivatkozva, holott ezek fontosságát az is mutatta, hogy alig néhány napja újra leszakadt az ég, súlyos helyzetet teremtve a mélyebb részeken. Ráadásul már tavaly, az orosz–ukrán háború által előidézett áremelkedés előtt elindíthatták volna a munkálatokat, de nem tették meg. A szóban forgó több száz milliós projektre közel 470 milliós többletet kellett volna biztosítani még, állítólag ezt kérvényezték is az Irányító Hatóságnál az elmúlt években.

Csizmadia Péter fideszes frakcióvezető már akkor úgy fogalmazott a közgyűlésben, hogy nagyon szomorú, mert ezekkel a létesítményekkel a villámárvizeket tudják megállítani, a városból kiterelni, hogy ne ússzanak el a pincék, az alagsorok. Szerinte az sem magyarázat, hogy az Irányító Hatóságtól nem kaptak választ a pénzügyi keret megemelésére, hiszen az önkormányzat máskor az EIB-hitelhez nyúlt.

A baloldaliak be is ismerték korábban, hogy 8,5 milliárd forintos hitelt vettek fel 2021-ben. Mindenesetre a szocialista–DK-s városvezetés első embere, Péterffy Attila polgármester Csizmadia felszólalása közben gunyorosan mosolygott, amire Csizmadia úgy reagált, hogy ez szerinte egyáltalán nem örömteli, hanem nagyon is szomorú dolog.

A baloldalon azt állítják, hogy „csak” átütemezik a munkákat, erre azonban semmilyen garancia nincs. Nem tudható az sem, hogy a kormányzat vagy az unió jelen nehéz gazdasági helyzetben valóban áldoz-e ilyen célokra a következő finanszírozási ciklusban. A pécsi önkormányzat lobbitevékenységét megkérdőjelezi, hogy az elmúlt években folyamatosan a kormányzatot támadták, de Péterffy Attila – más baloldali városok felelős vezetőitől eltérően – például nem tárgyalt Gyopáros Alpárral, a Modern Városok Program kormánybiztosával.