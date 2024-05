Péterffy embere azt állította, hogy a felfestés előtt ki kell alakítani a "biztonságos átkelés körülményeit". A város első számú propagandistája szerint ehhez "megfelelő szélességű" (ez esetben 110 négyzetméternyi) járdát kell építeni, ki kell váltani a járda alatti közművezetékeket is, és a csapadékvíz-elvezetést is meg kell oldani. Süllyesztett szegély is kell, valamint a gyengénlátók számára néhány méternyi speciális követ is el kell helyezni. Péterffyék szerint 15 méternyi hosszon 1,4 méter magas üvegkerítést is kell telepíteni. Ezek mellett egy lámpát is elhelyeznek, illetve 6 közúti táblát is kihelyeznek. Végül felfestenek egy zebrát is 316 ezer forint értékben.

A pécsivel szemben Mohácson átlagban 3,5 millióból kihoznak egy átkelőt. Sőt, Budapesten, a baloldali vezetésű fővárosi önkormányzat a rendkívül forgalmas Astoriánál 40 millióból épít meg egy 6 sávos úton átvezető jelzőlámpás, járdaszigetes gyalogátkelőhelyet.

Azt egyelőre nem tudni, hogy mennyi ideig boldogítják majd a közlekedőket a lezárással, a korábbi építkezéseket látva, komoly fennakadásokra készülhetnek fel a környéken élők, dolgozók, tanulók.

Nagyárpádon sem jött össze

Hiába beszélt már 2020-ban pozitív fejleményekről Péterffy Attila polgármester egyik baloldali politikustársa, az MSZP-s Csaba István a nagyárpádi kereszteződés kapcsán, még négy év elteltével sem lehet tudni biztosan, mikor lesz kész a munka. A jelzőlámpás kereszteződésnek a létrehozására eredetileg 10 hónapja volt a kivitelezőnek, és bár kaptak még 78 nap haladékot, már ez is lejárt április közepén.