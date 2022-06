Három évvel ezelőtt, 2019-ben tették le az alapkövét annak a 3700 négyzetméter alapterületű, új üzemcsarnoknak, amelynek megépítésére a Bock Borászat 650 millió forint európai uniós forrású támogatást nyert el. A beruházáshoz további 667 millió forint hitelt és jelentős önerőt is biztosított a cég. A nagyszabású fejlesztés (élelmiszeripari komplex beruházás), amelynek célja a szőlőborok minőségének fokozása, a termékkínálat szélesítése, illetve új, az eddigieknél is magasabb presztí­zsű csúcsborok piacra vitele, megvalósult, és a projekt zárórendezvényét a napokban tartották.

A Bock borok iránti érdeklődés mind hazánkban, mind külföldön folyamatosan növekszik, amelynek kielégítésére a borászat korábbi kapacitásai már nem voltak elegendőek hosszabb távon. Ezért döntött úgy a cég, hogy a Széchenyi 2020 Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program által támogatott projektjének keretében továbbfejleszti a bortermelési és palackozási tevékenységét. Az új, modern termelőeszközök a szőlőalapanyag fogadásában, a szőlőfeldolgozás, erjesztés, borkezelés fázisában, a palackozás műveletében, valamint az egészségtudatos termékek bevezetése révén jelentős minőségi fejlődést eredményeznek a vállalkozás számára.

– Bár a koronavírus-járvány időszaka számunkra is súlyos kihívást jelentett, ennek ellenére sikeresen valósítottuk meg terveinket, és felépült a több mint 3700 négyzetméter alapterületű üzemünk, amelynek segítségével szélesíteni tudjuk borászatunk eddigi termékkínálatát, és tovább tudjuk emelni boraink minőségét, hogy új, az eddigieknél is magasabb presz­tízsű csúcsborokkal jelenhessünk meg a hazai és a nemzetközi piacokon. Emellett szívügyünk, hogy a gyermekek, illetve az egészségtudatos fogyasztók is élvezhessék termékeinket, ezért is vezettük be kékszőlő-magból készült táplálkozás-kiegészítőinket még 2018-ban. A projekt során beszerzett új technológiáknak köszönhetően ezt az egészséges élelmiszerekre fókuszáló portfóliót tudjuk tovább bővíteni a villányi szőlőlé és liofilizált – hidegen szárított – gyümölcstermékek gyártásával – mondta Bock József, a Bock Borászat tulajdonosa.

Az eseményen dr. Szűcs Balázs a teljes pályázat- és projektmenedzsmentet, illetve a műszaki ellenőrzést végző cégcsoport ügyvezetőjeként megköszönte a beruházás minden résztvevőjének munkáját. Beszédében kiemelte a Bock család tehetségét, szorgalmát, valamint elkötelezettségét a Villányi borvidék és Magyarország iránt.