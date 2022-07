Az Év Fája versenyt 2010 óta minden évben az Ökotárs Alapítvány szervezi. A győztest a közönség választja meg online szavazás révén, amely idén júliustól indult el. A mostani állás szerint a kistótfalusi galagonyafák a tizedik helyen állnak, több mint kétezer szavazattal lemaradva a jelenleg első helyen álló tatai platánfától.

A verseny történetében számos sikert értek el a baranyai csodafák. 2018-ban a pécsi havihegyi mandulafa nyerte el 4779 szavazattal az Év Fája címet, majd egy évre rá az Európai Év Fája címet is elnyerte 45 132 szavazattal. Hasonló szép sikereket könyvelhetett el a zengővárkonyi hős szelídgesztenyefa. 2017-ben a hazai Év Fája verseny győztese lett 4088 szavazattal, és ezzel bekerült az Európai Év Fája döntőjébe, ahol negyedik helyezést ért el.

Idén az Év Fája versenyre tizenkét fát választott be a zsűri, melyek között páfrányfenyő, gesztenyefa, nagylevelű hárs, kőrisfa és 250 éves fekete nyárfa is megtalálható. A kistótfalusiak, egymaguk nem lesznek képesek, hogy a csodaszép galagonyafáik az Év Fája versenyen a dobogóra érhessen, ezért szükség van a megye lakosainak szavazatára is.

A döntőbe jutott galagonyafákról a következőt írták: „Ha Weöres Sándor galagonyabokrai izzanak ősszel, akkor az utolsó utca egyenesen lángol ebben a baranyai kis faluban. A galagonya általában 2-4 méter magas cserje, ritkábban kisebb fa. Ezek a (feltehetően) közel 100 éves, egybibés galagonyák azonban 8-10 méteres magasságukkal igazán különlegesek, mondhatni ritkaságok. Tavasszal hófehér virágai rikítanak a napfényben, ősszel pedig terméstől roskadozó-vöröslő ágai színesítik a tájat.”

A döntőbe jutott baranyai fára a evfaja.hu/dontosfak internetes oldalon lehet október elsejéig szavazni. A végeredményt október első felében teszi közzé az Ökotárs Alapítvány.