A PTE széles szakkínálattal és több állami ösztöndíjas lehetőséggel is várja azokat a jelentkezőket, akik most nem kerültek be. A pótfelvételi eljárásban 2022. augusztus 5-ig lehet elektronikus úton jelentkezni a felvi.hu felületén meghirdetett képzésekre. Fontos tudni, hogy a pótfelvételivel bekerülő hallgatók is pályázhatnak a 100.000 Ft-os Rektori Ösztöndíjra.

Az ösztöndíjakról és a kollégiumi lehetőségekről itt találhatóak részletes információk:

https://pte.hu/felveteli/osztondijak-kollegiumok

A felvételi eljárással kapcsolatos további információk itt olvashatóak: https://pte.hu/felveteli