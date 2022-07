Két fiatal kezdő vállalkozó részére közvetlen támogatást biztosítottak, akik elindították, s azóta is fejlesztik egyéni vállalkozásukat. Három fiatal pályakezdő a projekt munkatársaként szerezhetett munkatapasztalatot. A változatos támogató szolgáltatások között reklámfilmeket is készítettek, melyek a szigetvári vállalkozásokat mutatták be.

Forrás: Esély otthon - Édes otthon

A közösségi akció részeként kis csoportok kerékpárokat is festettek. A több mint kétszáz főt megmozgató kezdeményezés során készült alkotások a Zrínyi téren állították ki, a legjobb munkákat közönségszavazással választották ki, a győzteseket jutalomban részesítették.

A projektben összesen 444-en vettek részt, 53 hónap alatt számos fontos találkozás valósult meg.