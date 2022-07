– Két és fél éve már állatkertként működünk. Előre be kell jelentkezni, és a látogatók testközelből nézhetik meg állatainkat – említi Fejes Rózsa, aki a nap 24 órájából, kis túlzással élve, 24 órát tölt az állataival.

Pár évvel ezelőtt, hogy a farm több lábon álljon, elindították az Állati Esküvőt. A jámbor alpakákkal való fotózás annyira népszerű lett, hogy az ország másik végére is hívják őket. Volt, hogy a nyugati határszélre utaztak, most júliusban pedig, egy kazincbarcikai fiatal hölgy és egy pécsi fiatalember esküvői fotózásán vettek részt az alpakák a Tettyén. A fiatal pár története szorosan összekötődik a Mancs Ranch-csal. A lány mikor először járt Pécsen, és mivel kedveli az alpakákat, így szerelme a patacsi állatfarmra vitte, ahol később megkérte a kezét is.