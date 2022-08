- A pályán a gyepszőnyeg telepítése a rendkívüli időjárási körülmények ellenére is kiválóan sikerült, a fű erősödésnek indult - tájékoztatta lapunkat Polics József, Komló polgármestere.

Az országosan is egyedülállónak számító, a sportolók téli felkészülését segítő futófolyosó energetikai korszerűsítése is befejeződött - a véghajrában helyi vállalkozók összefogásának köszönhetően a festési munkálatok is határidőre elkészültek.

A fejlesztések azonban ezzel korántsem értek véget - mint ismeretes az 1922-ben alapított Komlói Bányász Sportkör idén ünnepli 100. évfordulóját, a centenárium alkalmából az önkormányzat, állami támogatással, a komplexum egészét felújítaná, illetve bővítené egy sportszállóval és egy labdarúgó-munkacsarnokkal.