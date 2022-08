A baloldali pécsi önkormányzat cégvezetői nem nagyon tudnak hibázni, szinte tökéletes munkát láttak el, aminek köszönhetően hat vezető közül ötnek is 100 százalékos prémium ütheti a markát a 2021-es teljesítményük alapján – ez derült ki a pécsi költségvetési és gazdasági bizottság keddi ülésén.

A Pécsi Vagyonhasznosító Zrt. vezérigazgatója, Szabó Szilárd remekül jár, hiszen ő havonta bruttó 1,8 milliót kap, prémiummal együtt már több mint bruttó 3 millió forintot vihet haza. Csak a prémiuma több mint 14 millió forint körül mozog.

A PÉTÁV Kft. ügyvezető igazgatója, Vida János 2021-ben bruttó 1,84 milliót keresett, neki szintén ugyanakkora összeg jár, mint Szabónak, ez pedig havi 1,2 millió plusz, ami egy esztendőre vetítve 14,4 millió.

A Tettye Forrásház Zrt. vezérigazgatója, Farkas Zoltán a cég honlapján elérhető adatok szerint bruttó 1,46 milliót keres. A havi prémiuma pedig bruttó 1,02 millió forint – egy évre számolva 12 millió –, és ő is teljes összeget kap a jutalomkiírás teljesítéséért.

A Biokom NKft. ügyvezetője, Meixner Barna havi bére bruttó 1,53 millió forint. A havi prémiumának arányáról a Biokom honlapja szerényen hallgat, de látva a többi cégvezető jutalmazási rendszerét, esetében is számolhatunk 1 millió feletti összeggel (évi 12 millióval), amit természetesen a 100 százalékos prémiumteljesítés miatt meg is kap a baloldaliaktól.

A Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Zrt. vezérigazgatójának, Csúcs Zoltánnak sem kell azért szerénykednie, hiszen ő is maximálisan teljesített, így a havi bruttó 1,1 milliós fizetése mellé további havi bruttó 770 ezer forint érkezik a számlájára. Ez 9,2 millió forint egy évre lebontva.

A Pécsi Állatkert NKft. ügyvezetője, Andricz Bertold az egyetlen, akinek nem adták meg a 100 százalékos prémiumot, számára 70,6 százalékos teljesítést igazoltak le. Így a bruttó 780 ezer forint mellé további bruttó 382 ezer forint prémiumot kaphat, ami 4,5 milliót tesz ki összesen egy évben.

A bizottság fideszes tagja, Barkóczi Csaba egyébként azt javasolta kedden, hogy vizsgálják felül, hogy a jelenlegi gazdasági helyzetben szükség van-e a prémiumok kifizetésére, és inkább a kisgyermeknevelési intézményekre fordítsák ezt a pénzt, de a baloldaliak ragaszkodtak ahhoz, hogy a cégvezetőknek kifizessék a tízmilliókat. A Jobbikos Fürj Csaba, az MSZP-s Schmuck Roland, a DK-s Auth István azt a javaslatot is elutasította, hogy a cégvezetők számára a következő évben ne adjanak jutalmakat.