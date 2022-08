Szeptember 10-én, szombaton reggel kezdetét veszi a bográcsos kakaspörköltverseny, majd jön a szüreti zenés-táncos felvonulás, amely a Tájháztól indul el, a végállomás pedig a Művelődési Központ lesz. Kora délutántól bemutatkoznak a civil egyesületek, így a Szigeti Oktávia Modertánc Csoport, a Kozármislenyi Fúvós­zenekar, a Mélódia Énekegyüttes, a Szenior Örömtánccsoport, a Tornádó Táncsport Egyesület és a Józsa Gergely Néptánc Egyesület.

Két nagykoncert is vár a látogatókra, a Band of StreetS és az Anna and the Barbies. Este tűzijáték, lángshow, majd utcabál zárja az idei városnapot.

A kicsik sem maradnak szórakozás nélkül, vidámpark, szabadtéri játékok, gombfoci, falmászás, íjászat és szabadulószoba biztosít felhőtlen kikapcsolódást számukra.