Mint arról már korábban hírt adtunk, a Faragó Endre által vezetett Mini Zoo elnyerte Komló várostól a Pro Urbe kitüntetést. A díjat az olyan közösségek kapják, akik a település felvirágoztatásában fontos szerepet játszanak huzamosabb időn keresztül.

Ennek alkalmából ellátogattunk hozzájuk, s az állatkert ügyvezető igazgatója készségesen körbe is vezetett minket, bemutatva a Mini Zoo egy-két igen vidám lakóját.

A barátságos állatkert egyre növekvő népszerűsége nemcsak a városban és a megyében, de országosan is megfigyelhető. Így nem csupán élményt nyújtanak a gyerekeknek, lakóhelyet az állatoknak, de Komló is egyre inkább turisztikai célponttá válik az állatkert kapcsán. Bár egy munkanap délelőttjén érkeztünk, mégis jó pár látogató, fiatal párok és családok is töltötték éppen itt az idejüket.

– Van, hogy több napra is a városba érkeznek az érdeklődők, akik megszállnak a környéken és ellátogatnak hozzánk – meséli Faragó Endre.

A Mini Zooban találkozhatunk több egzotikus állattal is, a hazai fauna képviselői azonban mentett állatok. Ilyenek az őzek, rókák és mókusok, de közéjük tartozik Pizsi, a borz is.

– Egy család nevelte egy ideig az ország túlsó végében, de idővel egyre több helyre lett szüksége, így kerestek meg minket – emlékszik vissza Endre csíkos hátú barátja érkezésére.

Akit lehet, repatriálnak, azaz visszaengednek a természetbe, de vannak, akik már annyira megszeretik az emberek közelségét, hogy jobban érzik magukat kétlábúakkal körülvéve.

– A rangidős őzsutát, Sziszikét például egyszer véletlenül a látogatók kiengedték és elindult az úton. Fájó szívvel, de kimentem elköszönni tőle. Ahogy visszafordultam, azt vettem észre, hogy követ, és visszajött velem a Mini Zooba

– számolt be Faragó Endre.

Hasonlóan szereti és igényli a törődést a nemrég a fővárosi Tropicariumból érkezett aranyfejű oroszlánmajmocska, akit előző lakhelyén nem tudtak összetársítani a többi majommal, itt azonban otthonra talált. Csucsú élvezi az emberek simogatását, látogatásunkkor fotóriporterünkkel és fényképezőgépével is igen jó barátságot kötött.