Nemcsak a szupermarketek polcain, de a kávézók itallapjain is egyre több hideg kávéváltozattal találkozhatnak az ital kedvelői, és egyre többen keresik is ezeket a változatokat. A fogyasztásra kész jegeskávék mellett a frissen főzött kávéknál is hódít a hideg szervírozási mód. A jegeskávék hagyományos elkészítésétől merőben eltérő Cold Brew módszernél hideg vizet használnak az elkészítéshez, a Flash Brew esetében viszont forró vizet öntenek a kávéra, majd gyorsan lehűtik.

Már régóta megfigyelhető, hogy a fogyasztók az italok esetében is az egészségesebb alternatívákat keresik, és ezt a trendet a koronavírus-járvány csak felerősítette. Az üdítőitalok helyett egyre többen keresik a jegeskávékat, melyek frissítenek és a koffeinnek köszönhetően lendületet is adnak. Ennek a trendnek is köszönhető, hogy folyamatosan nő az egy főre jutó kávéfogyasztás, jelenleg Magyarországon évente átlagosan 3,1 kg kávét iszunk meg fejenként, és ezzel a világranglista 24. helyét foglaljuk el. (A világelső finneknél 9,6 kg/fő/év a mennyiség.)

A kávés italokkal szemben is folyamatosan nőnek az elvárások, ez vonatkozik az ital elkészítéséhez használt kávé minőségére, de a többi alapanyagra is. Ma már a fogyasztók sokszor nem elégszenek meg egy sima cappuccinóval, hanem keresik a növényi tejjel készült verziókat, és az ízek terén is változatosságra vágynak. A különleges ízek elterjedése is azt mutatja, hogy sütemény, édesség helyett egyre inkább ezekkel a finomságokkal kényeztetjük magunkat, például sós karamellás vagy rumos dió ízű jegeskávékkal.

A fogyasztók vásárlási döntéseiknél komolyan figyelembe veszik azt, hogy az adott márka mennyire fenntartható módon állítja elő a terméket, mennyire etikusan működik. És ez nemcsak magára a kávétermesztés módjára vonatkozik, hanem a teljes ellátási láncra, beleértve a csomagolt jegeskávéknál a csomagolóanyagot. A fogyasztásra kész kávéitalok több mint 30 százaléka a végtelenszer, 100 százalékban újrahasznosítható aludobozban kerül forgalomba, és folyamatosan nő ennek a csomagolóanyagnak a térnyerése.