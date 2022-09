Egyelőre csak találgatni lehet arról, hogy mi okozza pontosan azt a szagot, ami elterjedt Pécsen és orrfacsaró bűzként lopódzott be az utcákba, a házak közé és a nyitott ablakokon keresztül az otthonokba. A pécsi közösségi oldalak különböző csoportjaiban eltérő elméletek születtek arról, hogy mi okozhatja a szagokat, van aki tudni véli, hogy 75 tonnányi trágyát szórtak ki a város határában és ennek a szagát lehet érezni.

Egyébként ennek a feltételezésnek van is létjogosultsága, hiszen hasonló okokból már a korábbi években is tapasztalhattunk trágyaszagot. Arra is tippelhetünk, hogy a melegebb időben nagyobb kipárolgás miatt könnyebben terjedhet el a szag a földekről, ami a város katlanszerű elhelyezkedése okán, mostani a szélcsendes időben be tudott kúszni a város egyes területeire.

Az ügyben megkerestük az illetékes hatóságokat is, amint bővebb információval tudnak szolgálni, frissítjük a cikkünket.

Frissítés:

Rittlinger József, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara baranyai elnöke lapunk érdeklődésére elmondta, hogy ő maga nem találkozott a jelenséggel, ugyanakkor ilyenkor ősszel trágyázzák a földeket, és vélhetően a szél miatt érezhető a szag a városban is, amennyiben valaki nem tartja be a technológiai előírásokat, akkor azt a hatóság kivizsgálja.