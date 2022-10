A halmozottan sérült gyermekek számára iskolát, sérült fiatalok és felnőttek számára nappali szociális intézményt és támogató szolgálatot működtető alapítvány a közeljövőben sérült felnőttek számára szeretne lakóotthont létrehozni, a Kodály Központban rendezendő vasárnapi gálaest jegybevétele a beruházás önerejének előteremtését segíti majd.

Egy lerobbant szégyenfolttal lesz kevesebb

Kővári János, az alapítvány ügyvezetője elmondta, hogy az évtizedek óta üresen álló egykori Berek utcai épületet szeretnék úgy átalakítani, vagy helyette újat húzni fel, hogy abban otthonra leljenek a mozgássérült fiatal felnőttek.

- Az elmúlt évtizedekben számos probléma volt az egykori bölcsőde épületével, rengeteg lakossági panasz érkezett arról, hogy hajléktalanok laknak benne, később pedig rágcsálók miatt panaszkodtak – mondta az ügyvezető. – A felújítással tehát ezek a gondok megoldódnának, valamint azoknak is lehetne otthona, akik jelenleg szüleiknél, bentlakásos intézményben élnek, de önálló életre is képesek lennének. Bár gondozási felügyeletet is biztosítani fognak.