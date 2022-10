Az egykori MSZP-s államtitkár, Török Ottó pécsi polgármesteri sportbiztos egy ciklus alatt egyedül kereshet annyit, mint amennyit a 140 ezres megyeszékhely fél évre áldozna azokra az egyéni sportolókra, sportszervezetekre, amelyek fontos feladatot látnak el a városban. Ráadásul ők nem is kapják meg ezt az összeget automatikusan fizetésként, hanem pályázniuk kell a keretre. Nyőgéri Lajos MSZP-s alpolgármester minapi javaslata alapján novembertől áprilisig tartó időszakra kaphatnak forrást a jelentkezők a csapatsport, egyéni sportok, kiemelt sportolók, szabadidősport, fogyatékkal élők sportja kategóriában. A közel harminc oldalas részletes pályázati dokumentum kitöltésén túl a pályázóktól kérik a tárgyévet megelőző évi mérleget és eredménykimutatást, a tárgyévi üzleti tervet, a részletes költségtervet, valamint még az előző évi szakmai beszámolót is.

Ehhez képest a havi 1,1 milliós bruttó fizetést kapó sportbiztos legutóbb mindössze 3,5 oldalon számolt be az elmúlt negyedévben végzett munkájáról.

Erre van forrás

Mindenesetre a közelmúltban a Pécsi Sport NZrt.-nek is megszavaztak további 450 millió forintot működésre – 150 millióval lett több az áramszámla –, amivel immár 850 millió forintra tornázták fel a szervezet idei önkormányzati támogatását, holott korábban éppen azzal kampányoltak, hogy takarékosan működnek, és az előző városvezetés feleslegesen adott forrást a vállalatnak. Nem véletlenül tehették ezt meg, hiszen a cég előző vezérigazgatója Vári Attila volt, aki az MSZP által is támogatott Péterffy Attilával szemben polgármesterjelöltként indult a Fidesz színeiben. A vállalat új vezére pedig az a Máté János lett, aki civilben éppen az MSZP és Péterffy igényeit kiszolgáló, szocialistákhoz hű helyi propaganda lap egyik tulajdonosa. Csizmadia Péter fideszes frakcióvezető szerint gyakorlatilag az élet igazolta azt a finanszírozást, ami már korábban is történt.

Kővári János, az ÖPE-KDNP frakcióvezetője nem véletlenül mondta azt, hogyha választani kell, hogy a jégpályát tartsák-e nyitva vagy pedig a pécsi rászorulóknak segítsenek a rezsit kifizetni, akkor inkább az utóbbit választja.

Csúszik a felújítás

Még az előző városvezetés kezdeményezte a pécsi Lauber Dezső Sportcsarnok felújítását, amelynek közbeszerzési eljárása, jogi ügymenete még mindig nem zárult le. A város irányítói szerint ugyan a közbeszerzést egy 15 éve alapított pécsi cég nyerte meg, de az uniós szabályok szerint az orosz érintettségű vállalkozásokat az uniós projektekből ki kell zárni, és valamiért ennél a vállalkozásnál ezt megállapították, amit azonban vitatnak. Mindenesetre 190 milliós önkormányzati pótfedezetet is biztosítottak a közelmúltban, hogy a munkák elindulhassanak, mikor pont kerül a jogi hercehurca végére.

A több mint egy éve kiírt közbeszerzésre érkezett ajánlatok bontását követően tavaly december és idén június között tartott összesen tíz ülésén a bíráló bizottság megállapította azon hiányosságokat, amelyek pótlása szükséges volt ahhoz, hogy döntési javaslatot lehessen megfogalmazni az ajánlatok érvényességét illetően, illetve az eljárás eredményét illetően, de még mindig nem zárult le a folyamat.