Az előadások ekkortól minden második szerdán 15 órától hallhatók. A múlt héten, október 12-én dr. Herendi Eszter készített összeállítást az időskori daganatos megbetegedésekről, legközelebb október 26-án dr. Vámosi Tamás számol be arról, hogy mi is történik napjainkban a szakképzési rendszerben. Bár ennek a pontos helye és ideje még nem végleges, ugyanis a szokásos nagyterem foglalt ebben az időpontban. Ezt követően november 9-én dr. Minorics Tünde arról számol be, hogyan épül a nemzet értékpiramisa. November 23-án Varga Mónika ismerteti az önálló életvitelt támogató gondoskodási formákat az idősellátásban, majd december 7-én Török Bettina és Knyihár Éva Magányosság helyett címmel egy roppant érdekes új, időseket segítő formát mutat be, az intergenerációs otthonmegosztást.

Mindezen túl a Szenior Akadémia tanulócsoportokat is működtet társasozóknak, túrázóknak és kiegészítő foglalkozásokat szervez.