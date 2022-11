Nemcsak a lakások kiutalása körüli vesztegetési ügy, a polgármesteri hivatal és a Pécsi Ellátó Központ munkatársaival szembeni nyomozás, hanem a közterület-felügyeletnél zajló események is elérték a pécsi közgyűlést. A keddi ülésen egy, a közterület-felügyeletről szóló döntés előtt egy levelet postáztak minden résztvevőnek.

Tart a retorzióktól

A lapunk birtokába került, a városirányítók retorzióitól tartva anonimitást kérő bennfentes szerző arról írt, hogy több kollégájával együtt, amennyiben ez a vezetői felállás marad, tervezik a munkahely elhagyását, mert

rengeteg változás történt az elmúlt időszakban, ami nem feltétlenül javították sem a munkahelyi morált, sem a törvényi helytállást

. Mint közölte, a polgármester augusztus végén egy állománygyűlés keretében mutatta be nekik a felmentett Märcz János után a „régi” új főnököt, Schranz Richárdot, ami a társaság nagy részét nem érte meglepetésként. Úgy fogalmazott, hogy nagyon sok mindent megígértek számukra, ám azokból nem lett semmi, és Märcz János lejáratásában néhány kollégája vett részt korábban, akik egyoldalúan tájékoztatták a városvezetőket. Arról is beszélt, hogy bizonyos személyek úgy kezelhettek adatokat, e-maileket, hogy szerinte még ki sem voltak nevezve, úgy érzékelte, hogy burkoltak a fenyegetőzések is,

aki nem áll be a sorba – nekem felügyelőnek is mondták – annak nem kell itt dolgozni, és a hangulat olyan szinten rossz és elfogadhatatlan, hogy a „váltás” óta ketten önszántukból távoztak már

. Hozzátette azt is, hogy szerinte politikai kapcsolatukat kihasználva lettek egyes emberek középvezetők a vállalatnál.