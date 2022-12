Vassné Keszler Linda fodrász szakoktató már tíz éve tartja össze ezt a fodrász- és kozmetikuspárbajt, melynek szervezése sokrétű, hiszen már akkor megkezdődik, amikor az elmúlt verseny után levonják a következtetéseket és a tapasztalatokat, hogy a következő alkalommal tanulva ezekből, még gördülékenyebben menjen a szervezés. A verseny kiírására minden év augusztusában kerül sor. Hamar elkezdenek tárgyalni a támogatókkal, a zsűritagokkal is, amelynek eredményeképpen mindig sikerül nagy neveket is bevonni. Idén Ress Károlyt, a többszörös Magyar Mesterbajnok és nemzetközi eredményekkel büszkélkedő fodrászt, valamint Baranyai Vivient, a többszörös magyar és európai fodrászbajnokot sikerült megnyerniük a zsűribe. Mellettük pedig az iskola volt tanulóit is bevonják a bíráló bizottság munkájába.

A fodrásztanoncok három területen, hajfonásban, férfi modern-klasszikus divathajvágásban és a női alkalmi konty készítésésében mérték össze tudásukat. A kozmetikus tanulóknak, pedig mint minden évben egy meghatározott témában kellett elkészíteniük a modellek sminkjeit, ami idén a dzsungel volt.

Az idei versenyre tizenegy hazai iskolából neveztek nagyon magas létszámmal. A férfi versenyszámban harmincan, a kozmetikusban harmincnégyen, a fonás és a konty készítésben húszan-húszan mérték össze tudásukat. A szervezők azonban szeretnék nemzetközivé tenni ezt a versenyt, ami úgy látszik, hogy sikerül is, hiszen a 2023-as eseményre már Horvátországból és Szerbiából is érkeznek tanulók.

Ennek a nagy múltú versenynek a hozadéka, hogy a diákok találkozhatnak olyan gyerekekkel, akik ugyanolyanok, mint ők. A kisebbek megérzik az ízét a megmérettetésnek és a következő alkalommal már ők is meg akarják mutatni tehetségüket. A rendezvény egyik legfontosabb eredménye pedig a szakmai kapcsolatépítés, a kommunikáció egymással.