Különlegesség az úgynevezett blundel tészta, s az ebből készült péksütemények.

– Nagyon szeretek hajtogatott tésztával dolgozni. A blundel tészta annyiban különbözik a hagyományos leveles tésztától, hogy tojást, tejet és élesztőt is tartalmaz. A leveleshez hasonlóan ezt a tésztát is vajjal hajtogatjuk és a többszöri hajtogatás eredményeként alakulnak ki a csodálatosan elváló rétegek – árulta el a tulajdonos. Az így készült péksütemény lehet édes vagy sós is, látogatásunkkor épp egy cheddar sajttal és tarjával töltött verzió készült.

Füzes Kata a közgazdasági egyetem után végzett cukrász tanfolyamot, és úgy véli, hogy bár napjainkban rengeteg inspiráció gyűjthető az internetről, a hosszú évek során szerzett szakmai tapasztalat semmivel sem pótolható.

– A munkálatok talán monotonnak tűnnek, de van ebben egy szépség, egyfajta meditatív jelleg. Nem is lehet mindent gépiesen készíteni, oda kell figyelni és reagálni a sütés közben felmerülő változásokra. Az alapanyagok érzékenyek a körülményekre, a hőmérsékletre kifejezetten, ezért az emberi jelenlét elengedhetetlen a folyamatban

– összegezte a tapasztalatait a vendéglátónk.