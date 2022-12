– Traktorosaink és családjaik idén is sok-sok színes fénnyel, ötlettel és meglepetéssel készülnek az eseményre – mondta Kontár-Kovács Réka, a helyi gazdák civil kezdeményezésének szervezője. Az önkormányzat dolgozói, valamint önkéntes segítők egy kis vendéglátással, hangulatos zenékkel várják az érdeklődőket a Templom téren, ahol közelebbről is meg lehet tekinteni a világító csodákat és szebbnél szebb fényképeket is lehet készíteni.