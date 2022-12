A baloldali önkormányzat megalakulása után nem sokkal máris arról döntöttek a baloldali képviselők, hogy megemelik a saját fizetésüket és azt a mindenkori minimálbérhez kötik. A minimálbér 2019-ben még 149 ezer forint volt, ami 2020 januártól emelkedett 161 ezer forintra. Ennek köszönhetően már néhány hét leforgása alatt egyes képviselők több mint 30 százalékkal kaphattak többet mint 2019. novemberében, a bizottsági elnökök például pár hét leforgása alatt eljutottak oda, hogy bruttó 305 ezer forintot vihetnek haza.

2019-ben még 110 ezer volt az alapbér

Köztudott, hogy a minimálbér tovább emelkedett folyamatosan, jövőre már 83 ezer forinttal – 232 ezer forint – több lesz, mint 2019-ben. Ez 55 százalékos emelkedést jelent a képviselői béreket illetően, de növekedés: még drasztikusabb akkor, ha azt nézzük, hogy az előző városvezetés idején, tehát még 2019-ben is 110 ezer forint volt képviselői alapbér.

Hamarosan elérik a félmilliót

Tehát a minimálbér emeléssel 2023 januárjától bruttó 232 ezer forintot biztosan kapnak a képviselők, csakhogy a baloldaliak mindegyike a városvezető koalícióban legalább egy – de inkább több – bizottságban ül és bizottsági elnökként is tevékenykedik.

A szabályok alapján, aki egy bizottság tagja, az már 20 százalékkal többet kap mint a minimálbér, azaz 278 ezer forintot; aki már kettőben dolgozik, annak 50 százalékos plusszal érkezik a fizetés, és ez már 348 ezer forintot jelent. A bizottsági elnöknek és a tanácsnokoknak 90 százalékkal jár több az alapfizetésnél, így nekik 440 ezer forint érkezik a számlájukra havonta.

Van más jövedelmük is a képviselőknek

Mivel a képviselők többségének van elvileg mellette foglalkozása, vagy éppen politikai kinevezések alapján „munkája” is, így ez az összeg a másik állásuk után kapott fizetésen felül érkezhet minden hónapban a kasszába.

Sokkal többe kerülnek, mint néhány éve

A több mint húsz képviselőnek évente csak alapbérként az előző városvezetés idején megszokott, nagyjából 30 millió helyett több mint 60 milliót osztanak ki, de mivel több bizottság is van, illetve több alpolgármester és tanácsnokok, valamint biztosok is dolgoznak az önkormányzatnál, továbbá még a járulékokat meg kell fizetni utánuk, ezért ezek a személyi kiadások bőven meghaladhatják a 100 milliós nagyságrendet.