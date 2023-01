Az év végi összegzés, hálaadás után pedig a polgári év első napján, január 1-jén is ünnepel a katolikus közösség. A megye legtöbb templomában tartanak szentmisét, ahol Szűz Máriát mint Isten anyját ünneplik. 1968 óta Szent VI. Pál pápa kezdeményezésére ez a béke világnapját is jelenti. Ennek alkalmából Pécsen a Szent Egyed közösség szervezésében fáklyás felvonulást is tartottak a békéért, felhívva a figyelmet arra, hogy a világ számos országában háború dúl, Ukrajna mellett a Közel-Kelet és Afrika országaiban súlyos veszély és erőszak fenyegeti ártatlan emberek ezreit. A menet a Ferences templomtól a Lyceumig tartott, ahol imaórával zárult.