A modellt a tél folyamán fejezték be és festették ki, valamint emberi karakter modellekkel is kiegészítették, ezáltal élőbbé téve a dzsámi környezetét, melynek különlegessége, hogy minaretje nem a megszokott helyre épült, hanem a dzsámi előcsarnoka elé, erre a teljes egykori Oszmán birodalom területén alig két-három példát találni, az egykori hódoltság területén pedig egyedülálló. A dzsámi épülete a 16. század végére épült fel, a névadó Ali pasa már nem érte meg az elkészültét.

Forrás: Pazirik

– Érdekességet jelent, hogy a Rókus templomon az átépítés úgy történt, meg, hogy látszanak az egykori dzsámi jegyei

– mondta Salamon Ferenc, szigetvári várkapitány.

A centrális belső tér és a különböző építészeti elemek ma is őrzik a török kor lenyomatát. A várkapitánytól azt is megtudtuk, bár nem találtak a dzsámi előtti időkből származó templom nyomait a helyszínen, nem kizárt, hogy már ezt megelőzően is keresztény istentiszteleti célokat szolgált, ahogyan ez a pécsi Gázi Kászim pasa dzsámija esetében is történt.

A készítők a Facebookon szavaztatták meg, hogy hová kerüljön a makett, és végül az a döntés született, hogy a szigetvári vár kapja ajándékba. Ennek hivatalos átadására február 13-án kerül sor, Szigetvár várának az Oszmán Birodalomtól való visszafoglalásának emléknapján. Ezen a napon szokás szerint délben koszorúzással emlékeznek a város hőseire a városházánál elhelyezett emléktábláknál, ahol ezúttal dr. Csikány Tamás dandártábornok mond ünnepi köszöntőt. Ezt megelőzően, délelőtt tíztől tervezik a várban az új történelmi makett átadását, ahova több, a szigetvári történelem kutatásában jeleskedő szakértőt is meghívtak, a témában tudományos-ismeretterjesztő előadás is várható.

Az Ali pasa dzsámiját ábrázoló háromdimenziós makettet a várban jelenleg is turisztikai látványosságot jelentő Szulejmán dzsámiban fogják elhelyezni.

