– Mivel dolgozott kint is, ezért átérezhette, milyen a beilleszkedés?

– Az eleje nehéz, főleg a nyelv, a szaknyelv miatt. Rövid idő alatt bele lehet rázódni, utána pedig napról napra sok újat lehet elsajátítani, már érdemes figyelni a szakmai különbségekre is. Jellemzően a kiküldött kollégák jól megállják a helyüket a kinti munka során is.

– Csak „egyirányú” utcáról szólhatunk, vagyis csupán mi látogatjuk a magyar kötődésű orvosokat?

– Szerencsére nem erről van szó, kizárólagos alapon. Hiszen az egykori alapítók gyermekei, esetleg unokái érkezhetnek Magyarországra tanulni, az anyanyelvet tökéletesíteni, egyetemet végezni. Valamint alkalmanként amerikai hallgatók is érkeznek hozzánk gyakorlatra. Ennek a csereprogramnak vagyok az itthoni egyik szervezője is. Nagyon jól érzem magam ebben a feladatkörben.

– Sejthető volt, hogy nem „véletlenül” választották be az elnökségbe, kora ellenére is.

– Úgy vélem, ha nekem megadatott a lehetőség a kalandra, akkor kötelességem másokat is segíteni ebben. Már többször jártam Amerikában, aktívan vettem részt a szövetség kinti munkájában, az ottani konferenciák szervezésében. Ennek okán merült fel, hogy helyem lehet a vezetésben. Ez Magyarországon praktizáló orvosként eddig senkinek sem adatott meg. De ez a pillanat is elérkezett, a kölcsönös bizalom alapján. Ami nekem egyben egy nagyon komoly megtiszteltetés is!