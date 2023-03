Sőt, ezúttal nem csak, hogy a mezőnyt legyőzte, de saját magát is túl szárnyalta. Több, mint két perccel megdöntötte a megmérettetés pályacsúcsát is. A 25,6 kilométeres távot 1 óra 20 perc és 44 másodperc alatt teljesítette. Ezzel igazolta, amit a verseny előtt nyilatkozott, a nevezési listán nem látott olyat, aki veszélyes lehet rá, emellett ígéretét is betartotta, jobbat futott, mint az elmúlt években.

A 39. alkalommal megrendezett versenyen nyolcszáz vállalkozó szellemű sportoló startolt el Pécsről, hogy aztán a harkányi Zsigmondy sétányon átléphesse a célvonalat.