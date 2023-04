A kemence mellett sparhelt és bográcsozásra alkalmas főzőhely is épült, a megvalósításban társadalmi munkában a helyiek is segítséget nyújtottak. A felavatásán fellépett a Kikerics Néptáncegyüttes, és az egyesület tagjai sütöttek, többek között langallót és rétest. A közösségi kemencét nem csak az önkormányzat, vagy helyi szervezetek veszik majd igénybe a programjaikon, hanem bárki, tehát baráti társaságok, családok, turisták is tarthatják itt közös főzéseiket, sütögetéseiket.

Fotós: Kovacs Ferenc

A következő program a településen a Fontos Vagy Nekünk Egyesület által szervezett térségi gyereknap lesz május 20-án, azután pedig június 3-án immár harmadik évben rendezik meg az egyre népszerűbb Drávaszabolcsi Halászléfőző Fesztivált.