– Iskolánkban már hosszú ideje működik a német nemzetiségi néptánccsoportunk, amely arany fokozatot kapott. A lakodalmas programunknak a magját ők adták, de sok önkéntes jelentkezőnk is volt. A gyerekek tehetségét szerettük volna megmutatni: a vőfényeknek a jó szónoki képességét, a többiek táncát, énekét, hangszeres játékát, vagyis minél több gyereknek adtunk lehetőséget

– mondta lapunknak Schulteisz Balázs, a geresdlaki német nemzetiségi iskola igazgatója.

Mint később megtudtuk, hasonló már volt egyszer Geresdlakon, 2009-ben egy sváb lakodalmas. Most úgy gondolták, mivel székelyek is laknak a környéken, úgy őket is bevonják a szervezésbe, ezzel erősítve a helyi közösséget, a környező települések összetartását.