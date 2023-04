„Madarat tolláról, óvodát udvaráról!” – ezzel a fantázianévvel indult és nyert támogatást idén a komlói Tompa Mihály utcai Óvoda a Beremendi Cementgyár Zöld Megoldás-pályázatán. Az intézmény célja, hogy elnyerjék a Madárbarát óvoda címet – az elnyert forrásból a komlói óvoda olyan kertet és oktatókerítést alakít ki, amelynek minden eleme egy-egy madarat mutat be az arra járóknak.

A munkálatok a közelmúltban a meglévő kerítés bontásával meg is kezdődtek. A fejlesztés részeként az udvarba kerülő madársziluettek és az oktatósátor is a gyerekek tudásának elmélyítését segíti, és a tervek szerint egy nagy madárfészek is készül, ahol az óvodások a madárcsaládok bőrébe bújva játékosan tanulhatnak. Fontos elem még az esővízgyűjtő, ami az udvaron lévő növények öntözését segíti.

A Duna-Dráva Cement Kft. Zöld Megoldás-pályázata keretében az ideiekkel együtt – a program 2009-es indulása óta – eddig összesen 65 projekt valósult meg mintegy 90 millió forintból.