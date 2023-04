Az esemény példaértékű a tekintetben is, hogy a résztvevő hallgatók képviselik a magyar sporttudomány utánpótlását, és amelyet az Országos Tudományos Diákköri Tanáccsal karöltve kiemelt gondoskodással szervez a Sporttudományi és Testnevelési Intézet. A PTE több karáról összesen 40 pályamunka érkezett be, ekkora arányú PTE-s részvételre még nem volt példa az idén éppen 30 éves Testnevelés- és Sporttudományi Szekcióban. A konferencián mintegy 80 sporttudományi szakember érkezésére is számítanak a szervezők.

– Megtisztelő, hogy Intézetünk rendezheti idén a 36. OTDK-t, éppen abban az évben, amikor jogelődünk, a Testnevelés Tanszék alapításának 75. évfordulóját ünnepeljük – nyilatkozta a 36. OTDK Szervezői Bizottságának ügyvezetése. – És itt még nem ér véget a jubileumok sorozata, idén ünnepeljük egykori intézetigazgatónk, a magyar és nemzetközi sporttudomány jelentős ikonjának, Nádori László professzor úr születésének 100. évfordulóját is. Intézetünk már rendelkezik rutinnal az OTDK szervezését illetően – amely nem kevés szervezési és logisztikai feladattal jár – hiszen 2015-ben is mi rendeztük az eseményt.

– Elkötelezettek vagyunk abban, hogy a tehetséges és motivált hallgatókat egyénileg mentoráljuk és elősegítsük szakmai fejlődésüket. Ezt igazolják azok az adatok is, melyek szerint intézetünk négy mestertanár aranyérmes oktatóval rendelkezik, és hallgatóink az elmúlt három OTDK-ra összesen 62 pályamunkával neveztek, amelyek közül 34 pályamunka helyezést ért el - tették hozzá.

– Idén intézetünkből 28 pályamunka nevezése érkezett be. A tudományos kutatások végzése, a pályamunka elkészítése és az OTDK-n bemutatott prezentáció a sportszakos hallgatók számára is a tantervi kötelezettségeken túl, önként vállalt tevékenység, amely olyan kompetenciák megszerzését teszi lehetővé, mint az új ismeretek befogadása és szelektálása, a tudományos szakirodalmak értelmezése, elemzése és felhasználása, a problémamegoldás, a széles szakmai látőkör, a folyamatos gondolkodás és önfejlesztés képessége. Sok esetben a TDK a legerősebb motivációs faktor abban a folyamatban, amelynek végén majd a hallgatók versenyképes szaktudással elhelyezkednek sportszakmában.

A konferencia, amelyre a szervezők 250-300 résztvevő megjelenésére számítanak, a PTE TTK Vargha Damján konferenciatermében és a BTK előadótermeiben kerül lebonyolításra április 13-15. között. A szervezők a tudományos programok mellett számos kulturális, csapatépítő és sportprogrammal is készülnek. A rendezvény kiemelt támogatói a Kulturális és Innovációs Minisztérium, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal, a Magyar Tudományos Akadémia, a MÁV-Start Zrt., a

GYSEV Zrt. A protokolláris feladatokban közreműködő szervezetek: PTE Természettudományi Kar, Pécs MJV Önkormányzata, Magyar Sporttudományi Társaság, Magyar Edzők Társasága, Human Movement Consulting, Magyar Diáksport Szövetség, Pécsi Egyetemi Borbirtok, Pécs Zoo, Magyar Kézilabda Szövetség, Magyar Úszó Szövetség, Pécsi Vasutas Sportkör, Libri.