„2023 tavaszán Egyetemünk lesz a házigazdája a 36. Országos Tudományos Diákköri Konferencia három szekciójának. E rendezvények szervesen illeszkednek a pécsi felsőoktatás közelgő centenáriumát középpontba állító programsorozathoz. Ez mindenképpen az egyik legrangosabb hallgatói tudományos esemény, mely kétségkívül a legnépszerűbb is. Legutóbb 2017-ben volt három szekció a PTE-n, melyet az első magyar egyetem alapításának jubileumának ünneplése apropóján kezdtünk el szervezni. A hat évvel ezelőtti esemény olyan sikeres volt, hogy etalonná vált. Ezért kezdeményeztem 2020-ban az OTDK több szekciójának vendégül látását, és örömmel tapasztaltam, hogy több kar is érezte magában az erőt ahhoz, hogy egy-egy szerteágazó szervezési feladatokat megkövetelő szekció megrendezését vállalja.

Azt gondolom, minden okunk megvan arra, hogy jó házigazdaként e három többnapos rendezvényt a hallgatók, a zsűritagok és az érdeklődők megelégedésére sikeresen bonyolítsuk le. A KPVK-n rendezendő szekció ünnepélyes eredményhirdetését követően a teljes országos konferenciasorozat záróeseményére is Szekszárdon kerül sor, az OTDT elnökségének részvételével. Ez mindenképpen egyetemünk presztízsét növeli.” – mondta el Fedeles Tamás professzor, a PTE tehetséggondozásért is felelős oktatási rektorhelyettese. Hozzátette: „Az OTDK-n való részvétel ösztönzése a PTE közelmúltban megalkotott Tehetséggondozási Stratégiájának is része.”

A három szekció időpontja:

Április 11–13. Pedagógiai, Pszichológiai, Andragógiai és Könyvtártudományi Szekció rendező: Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar

Április 13–15. Testnevelés- és Sporttudományi Szekció rendező: Természettudományi Kar

rendező: PTE Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar