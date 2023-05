– Most nagyon szép időt fogtak ki a jelentkezők, szerencsések voltak, hiszen a vízhőmérséklet sem volt rettenetesen hideg. Azt gondolom, hogy az eredményesség a csoport összetételétől is függ, tehát hogy milyen hatékonyan tud összeállni egy csapat – mondta Koltai Arnold. – Általában az első 2-3 napban összerázódnak és megértik, hogy ezt csak együtt, közösen tudják végigcsinálni, külön-külön nem, és nem azért, mert nem lennének képesek rá, hanem egyszerűen olyanok a feladatok, hogy abban a résztvevők egymásra vannak utalva. Emellett nincs egy perc szabadidejük sem, minden percük irányítás alatt van, ezt pedig nagyon nehéz fejben elviselni, ha nem kapaszkodik bele az ember a társaiba, nem csak fizikálisan, hanem mentálisan is – tette hozzá.

Átlépik a saját határaikat

Az Elite Challenge egy civilek számára is elérhető, ötnapos fizikai és pszichés terheléses képzés, amely a nagy hagyományokkal bíró katonai kiképzések (U.S. Army Ranger, Special Warfare Center and School, MH Rohamlövész) programjaihoz hasonló fizikai és mentális megmérettetésekkel rostálja a jelentkezőket. Ez a katonai jellegű kiválasztó – meglehetősen kemény, embert próbáló – program nem a sekély és gyorsan elérhető sikerekről szól, hanem egy olyan öt nap, amelyen az Elite Challenge instruktorai arra törekszenek, hogy a jelentkezők megismerjék és átlépjék pszichikai, fizikai határaikat, és ezáltal megfeleljenek a program, és a saját maguk által kitűzött kihívásoknak.