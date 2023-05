A film legerősebb jelenete Atticus záróbeszéde a tárgyaláson, ami olyan problémákra, igazságtalanságokra hívja fel a figyelmet, amik még napjaink társadalmában is fellelhetők, pedig sok idő eltelt 1930 óta. És pont ezért szükség van olyan emberekre most is, akik hisznek az egyenlőségben, kiállnak elveik mellett és a gyermekeiket is erre tanítják.

Zárszóként elmondható, hogy a Ne bántsátok a feketerigó! című film mind a mai napig megállja a helyét, amelynek elolvasását és megnézését is kötelezővé tenném mindenki részére.

A film elérhető Apple+ Tv alkalmazáson, de YouTube előfizetők is megnézhetik a videós platformon az alkotást, valamint a Google Play Filmek és TV appon keresztül is megvásárolható.

Ne bántsátok a feketerigót!

dráma, krimi - 1962

2 óra 9 perc