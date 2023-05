Az SzKK munkatársai az elmúlt időszakban egy olyan platform fejlesztésén dolgoztak, amely jelentős előrelépést jelent az egészségügyi diagnosztikában, különösen a korai szűrővizsgálatok területén. A PTE a ThermoFisherrel közösen egy olyan mérőmódszert dolgozott ki, amely egyetlen, papíron beszáradt vércseppből képes komplett immunstátuszt meghatározni, 24 órán belül.

Az immunrendszer vizsgálata létfontosságú a különféle betegségek megelőzésében és kezelésében, azonban a most elérhető módszerek költségesek és bonyolultak, ami megnehezíti az immunrendszer állapotának megbízható felmérését. A most kifejlesztett eljárásnak köszönhetően mára már teljes biztonsággal megállapítható, hogy mennyire működik jól a vizsgált páciensek immunrendszere. Az SzKK szakemberei a platform segítségével képesek kimutatni és értékelni a csontvelőből származó B-sejtek és a tímuszból származó T-sejtek fejlődésének melléktermékeit, még egy csepp beszáradt vérből is.

A ThermoFisher biotechnológiai cég által biztosított AbsoluteQ berendezés és a most kifejlesztett innovatív technológia lehetővé teszi, hogy a szakemberek gyorsan és megbízható módon megállapítsák, hogy valakinek veleszületett vagy szerzett immunhiánya van-e. Ami azért is kiemelten fontos, mivel az újszülötteknél, ritkán ugyan, de előfordul súlyos kombinált immunhiányos állapot (SCID), amelynek korai felismerése elengedhetetlen az érintett gyermekek védelme érdekében, hiszen ez az állapot halálos végkimenetelű is lehet. De ez a vizsgálat igen hasznos lehet az élsportolók, az immunszuppresszáltak (pl. szervátültetettek, egyes daganatos betegek, HIV-fertőzöttek) egészségének követése szempontjából is.

A fejlesztés, amely elnyerte a PTE Innovációs Díját, lehetőséget biztosít arra, hogy a szakemberek kialakítsanak – egy immunológiai mérésekre szakosodott laboratóriumban – egy újszülött diagnosztikai központot. Ez a vizsgálat ma hazánkban még nem kötelező, azonban számos európai ország már felismerte, hogy a gyermekek védelmében elengedhetetlen. Így Magyarországon is megkezdődtek a lépések annak érdekében, hogy a vizsgálat, ha még nem is támogatott formában, de bárki számára elérhető legyen.