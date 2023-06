A Siklósi Polgárőr Egyesület tagjai a Bőközi Polgárőr Egyesület önkénteseivel segítettek a „Ha péntek, akkor Villány!” rendezvény biztosításában, és a munkában a nemrég fogadalmat tett ifjú polgárőrök is részt vettek. Másnap a pincesoron, a „Ha szombat, akkor is Villány!” elnevezésű programon is szolgálatot teljesítettek a siklósi polgárőrök a Cúni Polgárőr Egyesület tagjaival.