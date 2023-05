Az országos és a helyi polgárőr szövetség vezetőinek jelenlétében tettek fogadalmat a Siklósi Táncsics Mihály Gimnázium kadétjai, a diákok ezzel ifjú polgárőrök lettek. A város nevében Mojzes Tamás alpolgármester mondott köszöntőt. Mint fogalmazott, a helyszín több szempontból is szimbolikus, hiszen egy deszegregációs program részeként megújult a tér, (a Váralja utcai közösségi tér), a városrész pedig egy polgárőr házzal is gazdagodott.

– A város és az a haza szeretete összeköt bennünket. Én kívánom, hogy a mai nap alkalmával a fogadalomtétel követően ennek szellemében végezzétek a szolgálatot, és köszönjük a polgárőrségnek, hogy a mindennapokban partnerek. Bízom benne, hogy a későbbiekben még sok olyan esemény lesz, ahol találkozni fogunk

– mondta.

Horváth Róbert, az Országos Polgárőr Szövetség (OPSZ) alelnöke külön örömmel fogadta, hogy egy intézmény keretén belül csatlakoznak a polgárőrséghez a fiatalok, így lehetőség van egy ifjúsági centrum kialakítására. A fogadalmat tevők részesei lehetnek az Országos Polgárőr Szövetség ifjúsági tagozatának, részt vehetnek a centrumtalálkozókon, táborokban, aktív ifjú polgári életet tudnak élni, és nem utolsó sorban megtapasztalhatják a közösségi bűnmegelőző tevékenység szépségeit. Bán Gábor, az OPSZ ifjúsági tagozatának elnöke azt kérte a kadétoktól, hogy a fogadalom ne csak a szavak összessége legyen, hanem a szívükből szóljon, érezzék a sorokat magukévá.

– Ifjú polgárőrnek lenni az egy önként vállalt magasztos cselekedet. De legyen ez egy olyan csapat, amely az iskola falai közt szerveződik, és tartson ki az iskola elhagyása után is. Debütáljon itt az ifjúsági tagozat újdonsült jelmondata: „Ha jövőt akarsz, Törődj a fiatalokkal!” Mi törődni szeretnénk veletek

– fogalmazott.

Dr. Garamvári Gábor siklósi rendőrkapitány köszöntőjében arról beszélt, hogy az elmúlt évtizedekben a polgárőrök nagy mértékben hozzájárultak ahhoz, hogy az országban a közrend-közbiztonság olyan, hogy európai szinten is elismerik, sőt, világszinten is jó helyen állunk. Ha nem működne a polgárőrség, akkor ez nem lenne így.

– Számomra különösen örvendetes az, hogy 2015-től a 14 és 18 év közötti fiatalok is tagjai lehetnek a polgárőrségnek, mert azon túl, hogy tehetnek a környezetük biztonságáért, szervezett keretek között segíthetnek a rászoruló embereknek. Kapnak egy olyan hazafias szemléletet egy rend iránti igényt, egy olyan látásmódot, amivel mindenki – a lakókörnyezetük, a település, ahol élnek és az ország is – nyer. Önök is nyerni fognak, hiszen olyan programokon, rendezvényeken, képzéseken vehetnek részt, amin más nem, és kialakul önökben egy olyan szemléletmód, amivel a környezetükért még többet tenni akarnak – mondta, majd hozzátette: ha úgy alakul az élet, később várják a fiatalokat a rendőrség soraiban is.