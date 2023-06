A Nébih elemzése szerint a felügyelők tavaly országszerte 518 eljárást folytattak le, és a megelőző jellegű hirdetés-ellenőrzések során 8521 jogszerűtlen hirdetést töröltettek. Az összes kirótt bírság értéke meghaladta a 63 millió forintot, az elkobzott bevétel csaknem 47,2 millió forint, míg a zár alá vett vagy elkobzott faanyag mennyisége 636,7 köbméter volt 2022-ben.

A hatóság arra hívja fel a figyelmet, hogy vásárlás előtt a megfelelő tájékozódás kiemelten fontos, ebben nyújt segítséget a Nébih online elérhető Tűzifát Okosan hirdetéskeresője. A weboldalon például megtudható, hogy a lakóhelyünk körzetben hol találhatók az erdőgazdálkodók, kereskedők telephelyei. A Nébih szerint tűzifa esetében is igaz, hogy akkor járunk a legjobban, ha helyi erdőgazdálkodótól, vagy helyben működő kereskedőtől vásárolunk, hiszen kisebb lesz a szállítási költség, és probléma esetén is könnyen megtalálható az eladó. Fontos még a termékre vonatkozó adatokkal ellátott szállítójegy és tűzifavásárlási tájékoztató megléte. Ha valaki hirdetés alapján vásárol, célszerű ellenőrizni az EUTR-azonosító valódiságát, ami megtehető a Nébih honlapján.

A hatóság arra is felhívja a figyelmet, hogy lerakodás előtt alaposan át kell nézni a kiszállított fát. Célszerű köbméterben mérve, térfogatra venni a tüzelőt, így könnyebben ellenőrizhető a mennyisége, amelyet a fa víztartalma így nem befolyásol. – Ha valaki tömegre vásárol tűzifát, figyeljen oda, hogy csak hitelesített mérlegen mért, mérlegjegy, vagy más, mérle­gelést hitelesítő dokumentum alapján kiállított számla birtokában fizessen – tanácsolja a Nébih.

Ha a hirdető regisztrált székhelyétől távol vagy az ország egész területére vállal szállítást, az gyanút kell hogy keltsen, a magas fajlagos szállítási költség mellett ugyanis senkinek nem éri meg kisebb mennyiséget messze vinni. Ismeretlen hirdetőnek előre utalni pénzt nem javasolt, fontos, hogy a vásárló, számára idegen szállító esetében csak díjbekérő alapján, az EUTR-számhoz tartozó névre utaljon.

A fa tárolásával kapcsolatban is megfogalmaz ajánlásokat a hatóság: eszerint a frissen kitermelt faanyagot minél hamarabb fel kell hasítani és fedett, szellős helyen tárolni. Ősszel és télen a faanyag már lassan szárad szabadtérben. Nem ideális, de megoldás lehet, ha a tüzelés előtt a felhasított faanyagot néhány hétig fűtött, rendszeresen szellőztetett helyen előszárítjuk. Mindez azért is fontos, mert a száraz fával való fűtéssel sokat lehet spórolni.