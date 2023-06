Nem volt választás, hiszen elvállalta, ezért beleásta magát az erről szóló könyvekbe, kutakodott az interneten, videókat nézett a YouTube-on, és ezekből összeállított egy olyan anyagot, amiről úgy gondolta, hogy vállalható lesz.

– Borzasztó stressz volt egyébként, hiszen rettenetesen izgultam, a gyomrom görcsben volt, hogy csattognak a fényképezőgépek, okostelefonok, ott van 100-120 fő, és mindenki engem néz, hogy kezdjem el. Nem volt egyszerű, de sikerült, aztán jött még egy kérés, majd a második, harmadik, és eljutottam arra a szintre, hogy az idei évben fogom elérni a századik lakodalmat – mondta.

Bár nem gondolta, hogy az első után folytatni fogja, de a násznéptől és a pároktól is jó visszajelzéseket kapott, és ajánlották őt tovább másoknak. Emellett persze nagyon jól érezte magát a lakodalmakban, és – bár már tapasztaltabb – most is mindegyiket úgy kezeli, mintha a legjobb barátja esküvőjére készülne. Az ország több pontján dolgozott már esküvőn, s ugyan más tájak lakodalmi szokásait nem ismeri, a dél-baranyai hagyományokban otthonosan mozog.

– Egy esküvő alkalmával Borsod Abaúj Zemplén megyéből származott a menyasszony, a vőlegény pedig innen, Baranyából. Villányban dél-baranyai szokásokhoz híven tartottuk meg a lakodalmat, és a menyasszony is teljesen meg volt elégedve, annak ellenére, hogy arrafelé teljesen más szokások jellemzőek. Mint Aurél hozzátette, az esküvőkön a program 25 százaléka tükrözi a régi hagyományos lakodalom hangulatát, a maradék időben a mai kor igényeinek megfelelő szórakoztatásról szól az este, tehát a vőfély sem egész nap verselve beszél.

– Vőfélynek lenni nem feladat, hanem egy tisztség, egy olyan bizalom, amellyel a vőlegény és a menyasszony felvértezi őt arra, hogy a lakodalmuk problémamentes, gördülékeny legyen, és hogy az ő vállukról az összes terhet levegye – fogalmazta Aurél. Ezért is a leghitelesebb „reklám” még mindig az, hogy ajánlják őt. Az idei szezonban a drasztikus áremelkedések ugyan kihatottak az esküvőkre is (a házasodók szűk körben ünnepelnek), de Aurélra két kiemelt lakodalom is vár a nyáron. Az egyik a drávaszerdahelyi III. Kamu Lakodalom, amelyet már az előző két évben is levezényelt, a másik Márokon lesz, ahol ő is él. A faluban először lesz vőfélye a vármegyei értéktárba emelt, hagyományőrző Mároki Lakodalmasnak.

Fejlődni itt is kell és fel kell készülni a váratlan szituációkra is. Emlékezetes volt, amikor egy alkalommal a zenekar elfelejtette elhozni (letölteni) a felvételről lejátszandó kísérő dalt a torta behozatalához, felszeleteléséhez.

– Mivel a vőlegénnyel a menyasszony házához a 67-es úton mentünk, ezért az jutott eszembe, hogy a Republic 67-es úton című számát játszák le helyette. Egyébként is nagy kedvencem ez a dal. Ahogy elkezdték énekelni, hogy „Nagy esők jönnek és elindulok, elmegyek innen messze”, a teljes násznép felállt, és a zenekarral, meg a menyasszonnyal és a vőlegénnyel együtt énekelte a dalt. Még most is beleborzongok, ahogy arra a pillanatra gondolok, mert olyan jól eső érzés volt. A menyasszony, aki nyilván nem tudta, hogy a zenész elfelejtette a kiválasztott dalt feltölteni, kérdezte, hogy ez mi volt. Mondtam, hogy ajándék. Nagyon jól sikerült, száz ember állva tapsolt, fantasztikus volt megélni – mesélte Jerkus Aurél.