Fontos tudni, hogy mi, civilek is segíthetjük a monitorozást végző csapat munkáját. Létrehozták a Pécsi szúnyog nevű Facebook oldalt, ahol egyrészt a kutatók szeretnének helyzetjelentést adni időről időre a lakosoknak azzal kapcsolatban, hogy mi a helyzet szúnyog ártalom terén a városban. Az oldalon hasznos tippeket, tanácsot is adnak, illetve elérhető egy kérdőív is, amelyet kérnek, hogy minél többet töltsenek ki akár többször is. Ebben az anonim űrlapban arra kíváncsiak, hogy a város lakosai milyen csípés ártalmat éreznek. Ez egy szubjektív érzet, viszont ez nekünk egy fontos információ, visszajelzés. Összevetik a szakértők, hogy az objektív módszerekkel mért eredményekhez képest mit éreznek a lakosok, és ezáltal képet kapnak arról, hogy a város mely részeire kell nagyobb figyelmet fordítaniuk monitorozás vagy akár kezelési javaslatok szempontjából.