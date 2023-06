Az ígéretek szerint a jövő héten Kertváros, Postavölgy, Nagyárpád, Üszög, Újhegy, Gyárváros, Jankovich-telep és a Basamalom út környékén járnak majd az önkormányzat megbízásából a vérszívók ellenségei. Azaz továbbra is kimaradhatnak a gyérítésből hatalmas foltok, hiszen Meszes, Mecsekszabolcs, Ispitaalja, a belváros, Pécsbánya, Rigóder, Havihegy, Tettye, Újhegy és a Mecsekoldal jó része szintén kimarad a szórásból. A város közepén található Tüskésrétről pedig szót sem ejtenek, holott az erdős, bokros, vizes élőhely kedvez a rovaroknak, amik itt nemcsak remek utánpótlás-akadémiaként trenírozzák magukat a város ostromára, hanem a sportolókból is finomat falatoznak, és a játszótéren is százával csipkedik vörösre a gyermekeket.

Az önkormányzatnak a felmentősereget ezúttal is az állam hozhatja meg, hiszen Pécsett előreláthatóan a jövő héten lesz a katasztrófavédelem által koordinált szúnyoggyérítés is.