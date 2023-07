A Grassland-HU LIFE integrált projekttel kapcsolatban a Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft. és projektpartnerei negyedik alkalommal hirdetik meg a gyepes élőhelyek értékeinek, jellemző növényés állatfajainak bemutatását, népszerűsítését célzó fotópályázatukat.

A Kárpát-medence mai arculatának kialakulásában jelentős szerep jutott a legelő állatoknak, azon belül is őshonos háziállatainknak. Azonban nem csak az állatok formálták a tájat, hanem maga a táj is alakította ezeket a fajtákat, így jöttek létre a magyar tájra jellemző fajták, amelyek nemzeti örökségünk részét is képezik. A fotópályázat negyedik fordulójának célja bemutatni a legelő őshonos háziállatfajtáinkat, a marha-, juh és lóféléket valamint az őket kísérő kutyafajtákat, természetes közegükben a magyar tájban.

Két korcsoportban lehet pályaműveket nevezni, 10-től 18 éves korig (a pályázat beadásakor 18. életévét be nem töltött pályázó), valamint 18 év felett. Ezzel a szervezők az ifjú fotós tehetségeknek is bemutatkozási lehetőséget biztosítanak. A pályázaton a részvétel ingyenes.

A pályázati kiírás ide kattintva érhető el.

Pályázni szeptember 8. éjfélig lehet.