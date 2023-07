A fő problémát, amint Gregorics Csabáné polgármester lapunknak elmondta, a nagyszabású rendezvény lebonyolításához szükséges emberi erőforrás hiánya jelentette.

– Többen felajánlották a segítségüket, megkeresett a szigetvári Csillagvirág Egyesület és a Somogyhárságyi Nyugdíjasklub is. Magánszemélyektől is kaptunk anyagi felajánlásokat. Úgy látszik a közösségi összefogás csodákra képes, így megszületett a döntés, hogy folytatjuk ezt az értékes hagyományt, hogy színvonalas programot tudjunk kínálni a családoknak, ezúttal is ingyenesen – mondta Gregorics Csabáné.

A búcsún a fellépő táncegyüttesek, zenekarok mellett fontos attrakciót jelentenek a színvonalas kézművesek standjai. A kirakodóvásáron való részvételre már jelentkezhetnek a kézművesek, majd a szervezők választják ki közülük azokat, akik bemutatkozhatnak az októberi rendezvényen.