– Az országos Egyedülálló Szülők Klubja Alapítvánnyal 2017-ben találkoztam először, és úgy éreztem, ezt Pécsen is meg kellene valósítani. Támogatólag állt az ötlethez a Pécsi Kulturális Központ is, így ez lett a helyszínünk, 2017 szeptemberében meg is alakult a helyi klub. Tizenkét anyukával kezdtük el. Azt gondoltuk, nem segélyezés a cél – erre van több jól működő példa a térségben –, azonban elengedhetetlen, hogy legyenek a családoknak jó programok, akkor is, ha egy szülő neveli a gyermeket – számolt be Bolf Jutka az egyedülálló szülőket összefogó közösség kezdeteiről.