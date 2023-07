Ez legyen a hátizsákban

Panziója válogatja, mit biztosít a vendégei számára – van, ahová az eledellel együtt veszik be, és jó, ha olyan párnát, ruhadarabot is visz magával, ami a gazdira emlékezteti. Sokan az otthoni tálkával, vizes edénnyel felszerelkezve érkeznek, mindez biztonságot, megnyugvást adhat az ebnek. A kötelező oltásokat igazoló oltási könyv nem maradhat otthon, és kritérium az is, hogy csak egészségesen mehet közösségbe. Pórázra nincs szükség, megbízható helyről nem tudnak elszökni.

– Lényeges, hogy a gazdi őszintén mondja meg, hogy a kutyus milyen fontos tulajdonságaira figyeljünk: például sokat szűköl, vagy nem bírja a pulikat. Hasznos röviden leírni a legfontosabb utasításokat, amiket én is betartatok a kutyával – mondta el Zentai Gábor, hangsúlyozva, az árképzésnél szempont, hogy a kevésbé jómódú gazdik is panzióba adhassák kedvenceiket.

Időben jelentkezzünk a befogadóknál

Hogy komoly igény van a kutyapanziókra, azt az a tény is mutatja, hogy több befogadóintézmény is nyílt az elmúlt időszakban a megyében. Pécsen három ilyen szolgáltatóhoz is fordulhatunk, de találhatunk befogadóintézményt Komlón és Mohácson is. Időben kell azonban jelentkezni, ugyanis a korlátos kapacitás miatt ebben az időszakban gyakoriak a telt házak. Egy olvasónk jelzése alapján ő legközelebb Baján talált üres férőhelyet kedvencének.