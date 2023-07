A gólyák élete a szemünk előtt játszódik le, ezért a gólyalakta települések lakosai többé-kevésbé figyelemmel kísérik a fészkekben való történéseket. Esetenként azonban helytelen következtetéseket vonnak le a költés közben zajló folyamatokról, ezért gyakran azonnali gólyamentést követelnek akkor is, amikor arra semmi szükség. A józan érvelések ilyenkor sajnos nem számítanak, és ha a jószándékú bejelentők által szükségesnek tartott intézkedések elmaradnak, akkor a Facebook oldalak megtelnek ötletelő és szidalmazó bejegyzésekkel. Persze azok kapják a legtöbbet, akik egyébként a legtöbbet teszik a gólyák védelméért, de ez aligha érdekli a hozzászólókat. Ők boldogok, ha ilyen módon is megnyilvánulhatnak. Az alábbiakban néhány tavalyi baranyai példát sorolunk fel, ami talán segíti valamelyest a témában való jobb tájékozódást és a problémák kezelését.

Kisdobszán és Szabadszentkirályban egy-egy szülőmadár elpusztult akkor, amikor a fiókák már félanyányiak voltak. Az egyik esetben biztosan tudjuk, hogy az öreg gólyát autó ütötte el. Természetesen kaptuk a bejelentéseket, azonnali intézkedéseket követelve. Azonban nem árt tudni, hogy az ilyen fejlettségű fiókáknál a pár nélkül maradt gólya az esetek döntő többségében egyedül is felneveli a fiókákat, ezért eleinte csak annyi szükséges, hogy megfigyeljük, mi történik a fészekben. Ha az öreg gólya tovább eteti a fiókákat, akkor nincs tennivaló! Örvendetes módon mindkét esetben ez következett be, 3-3 fióka sikeresen kirepült a fészkekből.

A későn visszaérkező, és ez miatt májusban költésbe kezdő gólyapárok fiókái még augusztusban is láthatók a fészkekben, de egyes években előfordulnak szeptemberi kirepülések is. A szülőmadarak sohasem hagyják magukra a fiókákat, de ahogy azok egyre nőnek, már ritkábban tartózkodnak a fészken. Sokszor csak annyi időre, amig kiöklendezik a gyomrukban hozott táplálékot, és már repülnek tovább. Tavaly Hobolban és Szederkényben is hasonló volt a helyzet. Mindkét helyről már július végén jelezték, hogy az öreg gólyák elhagyták a fészket. Az egyik bejelentő szerint a fiókák már egy hete nem kaptak enni, ami kizárt, hogy igaz legyen, hisz akkor már el kellett volna pusztulniuk. A fiókák végül mindkét fészekből sikeresen kirepültek, és ha későn is, de megkezdték vonulásukat. Ez alól csak az egyik hoboli fióka volt kivétel, mert mint kiderült, deformálódott lábban született (az egyik lábán a csüdje összenőtt a lábszárral, ezért a talajon nem tudott lépkedni). A helyiek befogták, de az állatorvosi kezelés sem tudott rajta segíteni.

Az utóbbi években egyre gyakrabban találkozhatunk áttelelő gólyákkal. Ezek többsége valószínűleg valamilyen betegség vagy sérülés okozta csökkent repülési képesség miatt nem tudja vállalni a hosszú vonulás megpróbáltatásait. Előfordulhat, hogy a jövőben az enyhe teleken egészséges gólyák is visszamaradnak, mert ebben az időszakban is megtalálják a létfenntartásukhoz szükséges táplálékot. A klímaváltozás még tartogathat meglepetéseket ezen a téren.

A téli időszakban Baranyában is kaptunk hírt itt maradó gólyákról (pl. Újmohács). Ezek a madarak ritkán tartózkodnak huzamosabb ideig egy területen. Életben maradási esélyeiket növeli, ha jó táplálkozóhelyeket találnak, ezért ide-oda kóborolnak az országban. Mentésükre nincs szükség, de a belterületeken tartózkodó példányok áttelelését segíthetjük húsféleségek (pl. csirkebelsőség, vágóhídi hulladék) alkalmas helyekre történő kihelyezésével. Ez különösen a kemény hidegekkel beköszöntő havas időjárási periódusokban nyújt számukra esélyt a túlélésre.

A gólyák mentésére természetesen szükség van akkor, amikor az indokolt. Fölöslegesen közbeavatkozni azonban értelmetlen dolog, de amikor a körülmények úgy alakulnak, akkor mindent megteszünk az érdekükben.