Az időpontokkal is komoly zavar van

A pécsi polgármesteri hivatalhoz is eljutott Körömi bejelentése, és arra az önkormányzat kénytelen volt reagálni – azonban a válasz meglehetősen ellentmondásos lett. Abban ugyanis az szerepel, hogy a természetvédelmi területtel lévő ingatlan rendbetételéhez a természetvédelmi engedélyt június 14-én kapta meg a Biokom Nkft., csakhogy Péterffy Attila polgármester és koalíciós társai, valamint a Biokom munkagépei június 7-én már javában trappoltak a természetvédelmi terület kellős közepén, és nem tudni, hogy milyen védett növényeket pusztítottak el akkor.

Kinek kell állnia ezeket a költségeket?

Az is pikáns részlet, hogy az önkormányzat szerint a Biokom Nkft. a Pintér János park­megújítási program keretében kívánja rendezni a telket. Ez amiatt érdekes, hogy miközben közparkként kívánják – egyelőre ismeretlen időpontban – a pécsiek rendelkezésére bocsátani a volt kempinget, addig a Bőrklinika-Mandulás kemping csereszerződésben egyértelműen gazdasági célt jelölt ki a Mandulásnak Péterffy Attila önkormányzata. (Ez a szándék egyébként azt sem zárhatja ki, hogy termelő tevékenységet folytató gyárat létesítsenek ott, de szálláshelyet már emlegettek is korábban.)

Megírtuk, Körömi Attila korábban maga tett feljelentést a Bőrklinika-Mandulás kemping cseréje miatt, most úgy véli, hogy mivel az önkormányzat vezetője az előző tulajdonostól átvette a terület rendezésének kötelezettségét – amire még 2021-ben Péterffy szólította fel az akkori MSZP-s tulajt –, ezért ez ügyben is felmerülhet a hűtlen kezelés gyanúja. Szerinte azzal, hogy a polgármester beemelte az egykori kemping területét a Pintér János parkmegújítási programba egyértelműen holt vagyonná tette a Mandulás kemping ingatlanát, miközben előtte egy kiemelten értékes vagyontárgyat, a volt Bőrklinika ingatlanát adta cserébe. Arról már nem is beszélve, hogy a volt kemping is csak akkor lesz használható, amennyiben azt igen jelentős ráfordítással kitakarítják, mentesítik, illetve a területén található életveszélyes épületeket elbontják, földcseréket alkalmaznak – vélekedett lapunknak.