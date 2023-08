Az egész vakációt kitöltő családi nyaralást nagyon kevesen engedhetnek meg maguknak, általában a gyerekek nyári programja, táboroztatása is komoly fejtörést okoz a családnak. A pécsiek elvileg nincsenek rossz helyzetben, mert a gyerektáborokat kezelő Pécsi Kulturális Központ honlapja szerint I-es, II-es és III-as jelzésű gyerektáborral is rendelkeznek. Csakhogy Balatonfenyvesen, a Mészáros Lázár utcában található II-es számú már nem kifejezetten iskolai gyermektáborként funkcionál, pécsi gyerekek szervezett sulis keretek között inkább másik szállásokat választhatnak.

Lapunk onnan értesült arról, hogy ebben a fenyvesi szálláshelyen mások is megszállhatnak, hogy egy közeli strandon beszélgetésbe keveredett egy ott szállást kapó családapával, aki gyermekével együtt mindössze 4500 forintot fizetett egy éjszakáért. Ezt az összeget a Pécsi Kulturális Központ táborában tartózkodó illetékes munkatársa is megerősítette, ami alapján tehát egy négytagú családnak 9 000 forintból kijön egy napra a szállásdíj, ezért közös fürdővel emeletes ággyal rendelkező szobát kaphatnak. Lehetőségről úgy tűnik, hogy Kaposváron is tudtak, hiszen információink szerint júliusban például a somogyi vármegyeszékhelyről is érkeztek gyerekek a pécsi táborba.

A Pécsi Kulturális Központ honlapján ugyan megtalálható némi keresés után a tábor, de az árakat nem tüntették fel, illetve a netes foglaltsági táblázat sem használható, így valójában egyetlen személy telefonos bemondásán múlhat az, hogy valaki mehet vagy sem a pécsi táborba, ezt kontrollálni egy magánszemélynek képtelenség. Ugyanakkor bizonyára lennének olyan városlakók, diákok, akik igénybe vennék ezt a kedvező lehetőséget.