A lényeg, amennyiben az autóvezető nem tudja bizonyítani, hogy a vadat azért gázolta el, mert azt éppen a vadászok űzték, hajtották, lőtték, akkor a vadásztársaság felelőssége nem fog fennállni, tehát nem lesz köteles megtéríteni az autóban szenvedett kár. Sőt! A vadásztársaság igénnyel léphet fel az elgázolt, tulajdonába tartozó vad megtérítésével kapcsolatban.

A vadgázolás valószínűsége az utóbbi időszakban jelentősen megnőtt, hiszen javában zajlik az őzek násza. Sőt. A napokban a szarvasbőgés is kezdetét vette, vagyis a veszély csak fokozódott. A nász idején az állatok viselkedése kiszámíthatatlan, a veszélyhelyzeteket is sokkal nehezebben ismerik fel, ennek megfelelően sajnos a vadgázolásos esetek is megszaporodnak ebben az időszakban. Ehhez jön még a meleg, mely az emberek reakcióidejét csökkenti, valamint az iskolakezdéssel járó sokkal több autó és persze a stressz. A fokozott figyelem ilyen körülmények között életet menthet – és nem csak az állatét...