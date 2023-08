A NMI „A Szakkör – Tudásunkkal kézen fogva a közösségekért” programja keretében idén ősszel is indíthatnak kiscsoportos foglalkozásokat a települések. A szakkörök az elmúlt években Baranyában is igen nagy népszerűségnek örvendtek, több faluban mézeskalácskészítéssel, hímzéssel, bútorfestéssel foglalkoztak, az elkészített alkotásokat pedig tavasszal, illetve nyár elején egy kiállítás keretében mutatták be az érdeklődőknek. Tavaly 15 szakágból lehetett választani, idén azonban három újjal bűvült a kínálat, s ebben is sok baranyai település látott fantáziát.

Ennek megfelelően a program keretében idén először elsajátítható baba-mama horgolást például Dunaszekcsőn, Csonkamindszenten, Almáskeresztúron tanulhatják meg a jelentkezők. A használati tárgyaktól kezdve a csipkemintás ruhák készítéséig, az egyszerű mozdulatoktól a bonyolultakig, valamint a klasszikus mintáktól az összetett formák megvalósításáig egyaránt elsajátíthatók a horgolás technikái. A szintén újként a programba került natúrkozmetikát többek között Szaván, Villányban, Dunaszekcsőn és Bikalon indítanak, mely foglalkozásokon a résztvevők a különböző növényi alapú, hidegen sajtolt olajok, vajak, gyógynövények és illóolajok szinte végtelen, kimeríthetetlen tárházát ismerhetik meg, és habkrémet, masszázstömböt, testradírt, sminklemosót, ajakbalzsamot vagy éppen fürdőbombát is készíthetnek. A szövés kereten szakkörökre mások mellett Kozármisleny, Erzsébet és Bogád településekre érkezik majd az ősz folyamán eszköz- és alapanyagcsomag. Ezeken a foglalkozásokon kenderrel különböző használati tárgyakat készítenek majd a résztvevők, miközben számtalan technikát ismerhetnek meg, és sajátíthatnak el.

Tavaly a dunaszekcsőiek munkáját is díjazták

A Nemzeti Művelődési Intézet tavaly Kölcsey Ferenc Himnusz című költeménye befejezésének 200. évfordulójára emlékezve, és az országos programsorozathoz kapcsolódva alkotói pályázatot hirdetett a szakköri közösségek részére. A felhívásra, minden várakozást felülmúlva több mint száz szakkör küldte be alkotásainak fotóit, a készítést bemutató videókat, fázisfényképeket. Pályázni lehetett bármilyen szakkörön készített alkotással, amelyet a Himnusz inspirált. A 15 szakágból szinte mind képviseltette magát, a legnépszerűbb a mézeskalács-készítés és a gyöngyfűzés volt. A Himnusz200 felhívás díjazottjai között egyedüli baranyaiként a dunaszekcsői mézeskalács szakkört is díjazták, így idén plusz egy szakkört indíthatnak.