Mindig mások a szabályok

Talán sokan rájöttek ebből az egy tulajdonságából is, hogy ez az UNO nevezetű kártyajáték. Egyszerűen minden családnak, társaságnak meg vannak a maga szabályai, így néha vitát szokott szülni, hogyha másokkal játszunk, hogy akkor most hogyan is játszunk. De ez egy olyan játék, amivel, ha nagyon jó lapot osztott neked a sors, akkor szivathatod a barátaid a családtagjaid. A plusz négyes lapok a legjobbak, főleg, ha több is van belőle. Hogyha vízparton nyaralunk és éppen egy hatalmas társas gumimatracon lebegünk a vízen, akkor érdemes a vízálló UNO kártyára befizetni.

Az esti iszogatás mellé

Az Igen? egy beszélgetés­indító társasjáték. Különböző könnyed és komoly kérdésekre kell válaszolniuk a játékosoknak igennel vagy nemmel és meg kell tippelniük, hogy vajon a többiek hogyan válaszoltak. Ez a játék nem csak azért jó, mert beszélgetést kezdeményez, hanem fejleszti az empátiát is. Önállóan is játszható ez a társas, de az Igen? És... társasjátékkal jól kiegészíthető és akár tizenketten is játszhatják. És van egy felnőtt verziója is a játéknak, Ohh..Igen? néven.

Egy kis kitalálósdi

Ha szeretjük a barkóbát, akkor a Similo játékok tökéletes választások lehetnek a nyaralásra. Igazából ez egy kooperatív játék, ahol a játékosok a kártyák segítségével igyekeznek beazonosítani egy adott karaktert. Öt kör van arra, hogy a megfelelő kártyát megtalálják a játékosok. Van állatos, mesehősös, mitológiai lényes és történelmi személyiséges Similo is, amelyekből az utóbbi kettő már kicsit nehezebb, főleg ha nem vagyunk jártasak a témákban.

Hasznos tippek

Hogyha olyan játékokat viszünk magunkkal a vízpartra, amelyek kártyákból állnak, akkor mindenképp ajánlott befóliázni őket, valamint ha nem akarunk nagy dobozokat cipelni, akkor érdemes beszerezni simítózáras tasakokat, amelyben könnyen tárolhatók ezek a játékok.